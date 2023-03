Com Messi e Mbappé, PSG volta a perder do Bayern e está fora da Champions League

Sem o craque brasileiro Neymar, o time francês ainda pôde contar com outras duas estrelas do elenco, mas sofreu novo revés para o time alemão

Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain (PSG) por 2 a 0, na Alemanha, pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. Choupo-Moting e Gnabry marcaram os gols do jogo já na segunda etapa.

A equipe alemã já havia vencido o PSG por 1 a 0 na partida de ida e está classificada para as quartas de final da competição europeia. O time francês contou com os astros Mbappé e Messi como titulares, o que não foi suficiente para evitar nova derrota. Já o brasileiro Neymar, lesionado, ficou fora.

Os confrontos das quartas de final da Champions League serão definidos por sorteio, marcado para o próximo dia 17 de março.

O jogo

O Paris Saint-Germain iniciou a partida subindo as linhas, chegando à área adversária e tentando marcar logo cedo. O Bayern de Munique, por outro lado, não conseguia sair com a bola ou manter a posse por muito tempo, o que deu uma vantagem boa para os parisienses no primeiro tempo.

A principal chance da etapa inicial veio aos 37, quando o goleiro Sommer perdeu a bola dentro da própria área e De Ligt afastou o chute de Vitinha em cima da linha.

A equipe alemã foi melhorando e, nos últimos minutos do primeiro tempo, forçou Donnarumma a fazer boas defesas. O PSG ficou em uma situação ainda mais desconfortável quando Marquinhos saiu de campo com dores e foi substituído por Mukiele.

Na segunda etapa, logo aos seis minutos, o Bayern de Munique balançou a rede com Choupo-Moting, mas o gol foi anulado por impedimento de Thomas Muller. O bom momento do time alemão, no entanto, não desapareceu e o placar foi aberto de vez aos 15, também com Choupo-Moting.

Precisando de dois gols para ficar vivo, o PSG partiu para cima, mas criou poucas chances e não teve organização. As duas principais oportunidades vieram em cabeceios do zagueiro Sergio Ramos.

Antes do apito final, Gnabry ampliou em contra-ataque para o Bayern e Mané ainda foi às redes, mas seu gol foi anulado por impedimento.

