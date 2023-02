Messi é eleito melhor jogador do mundo pela sétima vez em Prêmio Fifa The Best

Campeã do mundo no Catar, a seleção argentina brilhou no Prêmio The Best, concedido pela Fifa, nesta segunda-feira, em Paris, na França. Protagonista da Copa do Mundo, Lionel Messi foi o destaque da noite ao ser eleito o melhor jogador do mundo.

O craque argentino recebeu a premiação da Fifa pela sétima vez em sua carreira, ampliando a margem para Cristiano Ronaldo, que tem cinco prêmios da entidade. Além desta temporada, Messi já foi eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Em 2022, aos 35 anos, o atacante conduziu a seleção argentina à conquista da Copa do Mundo no Catar ao marcar sete gols e dar três assistências. Messi ainda foi eleito o melhor jogador do torneio. Pelo Paris Saint-Germain ele conquistou o título francês em sua primeira temporada pelo clube e também faturou a Supercopa da França.

Além de Messi, os argentinos faturaram prêmios em outras três categorias. Um dos heróis da final contra a França, com uma defesa nos acréscimos da prorrogação, Emiliano Martínez foi eleito o melhor goleiro.

Já Lionel Scaloni superou a concorrência de Pep Guardiola, do Manchester City, e de Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e recebeu o prêmio de melhor treinador de 2022. Por fim, os torcedores argentinos foram os vencedores do Fifa Fan Awards, prêmio que reconhece histórias marcantes de torcedores pelo mundo.

Apesar do destaque do país sul-americano, Lionel Messi foi o único argentino no time ideal premiado pela Fifa nesta noite. Até mesmo Emiliano Martínez ficou fora e deu lugar a Thibaut Courtois na seleção eleita, que teve o volante Casimiro como o único brasileiro.

Veja resultado de outras categorias

Na cerimônia do The Best, a Fifa também premiou as principais atletas do futebol feminino. Pela segunda temporada consecutiva, a espanhola Alexia Putellas conquistou o prêmio de melhor jogadora pelas atuações no Barcelona e na seleção de seu país.

Já Mary Earps, do Manchester United e da seleção inglesa, foi eleita a melhor goleira da temporada. Enquanto isso, a alemã Sarina Wiegman, que dirige a Inglaterra, ganhou o prêmio de melhor treinadora.

O Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito da temporada e tinha o brasileiro Richarlison entre os concorrentes, ficou com Marcin Oleksy, jogador amputado que marcou um golaço de voleio no campeonato polonês de sua modalidade.

Já o Prêmio Fifa Fair-Play ficou nas mãos de Luka Lochoshvili, atleta georgiano que hoje atua pelo Cremonese, da Itália. Ele foi eleito por ter ajudado a salvar a vida de um adversário ainda dentro de campo.

Lista de todos os vencedores do Prêmio The Best: