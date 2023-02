Messi, Mbappe e Benzema são os finalistas do prêmio The Best 2022

Os finalistas ao The Best, prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, foram anunciados. Sem surpresas: os três atletas que concorrerão à honraria são Lionel Messi, Kylian Mbappe e Karim Benzema.

Não existiam muitas outras opções para serem os três finalistas da premiação. Com a Champions League e a Copa do Mundo do Catar sendo as principais competições a serem levadas em conta para o The Best, Mbappe e Benzema buscam levar para casa o seu primeiro troféu, enquanto Messi quer recuperar o título, vencido em 2019 - o argentino tem seis prêmios de melhor do mundo, no total.

Benzema tem a chance de receber seu terceiro prêmio individual referente ao ano de 2022, já que o francês também foi coroado como melhor jogador da UEFA e ganhou a Bola de Ouro após ter conquistado a Champions League e o Campeonato Espanhol com o Real Madrid, sendo artilheiro e melhor jogador de ambas. Karim não disputou o Mundial do Catar por conta de uma lesão no quadríceps.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mbappe foi nomeado pela primeira vez ao prêmio após uma baita temporada por clube e seleção. O francês de apenas 24 anos foi artilheiro e levantou o troféu da Ligue 1 com o Paris Saint-Germain. Também foi o maior goleador da Copa do Mundo, inclusive marcando um hat-trick na final, na qual acabou com o vice-campeonato.

Messi alcançou, para muitos, o posto de maior jogador da história após a conquista da Copa do Mundo com a seleção argentina. O camisa 30 do PSG também conquistou a Ligue 1 com a equipe parisiense, mas é o Mundial do Catar que o coloca como favorito para a conquista do The Best. 2022 foi o ano de Messi.

Tags