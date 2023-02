Em estreia de Enzo Fernández, Chelsea empata com o Fulham pelo Inglês

No jogo que marcou a estreia do meio-campista argentino, os Blues empataram em 0 a 0 com o Fulham no Stamford Bridge

Nesta sexta-feira, o volante Enzo Fernández fez a sua estreia pelo Chelsea, mas não conseguiu trazer a vitória para a equipe. O time empatou com o Fulham, em 0 a 0, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, a equipe está na nona posição, com 30 pontos, distante da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Agora, os comandados de Graham Potter voltam a campo pela Premier League para enfrentar o West Ham, nesse sábado. O jogo vai acontecer às 9h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres.

Do outro lado, o Fulham joga contra o Sunderland, em partida válida pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, nessa quarta-feira, às 16h45, no Estádio da Luz. Pelo Campeonato Inglês, a equipe encara o Nottingham Forest, no próximo dia 11, às 12h, no Craven Cottage.

Nesse momento, o time de Andreas Pereira e Willian estão na sexta posição da Liga Nacional, com sete pontos de diferença para o quarto colocado, Manchester United, primeiro clube dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O jogo entre Chelsea e Fulham

Na primeira etapa, as equipes fizeram um duelo equilibrado, com poucas chances claras. A primeira oportunidade clara foi do Fulham. O meio-campista brasileiro Andreas Pereira recebeu na entrada da área, girou e chutou para boa defesa de Kepa.

Aos 31 minutos da primeira etapa, Enzo Fernández lançou para Mount. O inglês invadiu a área pela esquerda e cruzou para Havertz, que se esticou e mandou por cima da meta. Pouco tempo depois, o camisa 29 aproveitou a desatenção da defesa adversária e chutou para fora.

Em superioridade na partida, o Chelsea quase marcou no final do primeiro tempo. O ponta Ziyech deu belo passe para o alemão. O atacante chegou até encobrir o goleiro adversário, mas acabou acertando o travessão.

Logo no começo da segunda etapa, o Fulham teve uma oportunidade de marcar. O atacante Willian fez bela jogada individual e chutou cruzado para defesa de Kepa. Depois, o Chelsea respondeu. Reece James cruzou para Madueke, mas antes da bola chegar no jogador, Tetê fez corte providencial.

Ainda que mandante, os comandados de Graham Potter não conseguiam criar oportunidades claras. Ao passo que o time de Andreas Pereira quase abriu o placar por duas vezes. Assim, João Palhinha pegou sobra e bateu de fora da área por cima do gol. Na sequência, o camisa 20 cruzou para De Cordova-Reid, que até chegou a completar, mas sem força para defesa tranquila do arqueiro.

Em sua estreia pelo Chelsea, Enzo Fernández chutou de primeira, mas a finalização com perigo para fora. Aos 35 minutos, Gallagher também arrematou na entrada da área e bola passou raspando a trave esquerda.

No final da partida, os mandantes quase tiraram o zero do placar, mas Reed impediu o golaço de Fofana. Antes do juiz, apitar o fim do duelo, Palinha chutou à esquerda do gol.

