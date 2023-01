Jorginho troca Chelsea por rival e assina com o Arsenal até 2024

No último dia da janela de transferências europeias, o Arsenal contratou o volante Jorginho, vindo do rival Chelsea. O jogador ítalo-brasileiro foi anunciado nesta terça-feira, 31, e assinou um vínculo com os Gunners até 2024.

O Chelsea recebeu cerca de 12 milhões de libras (R$ 75,8 milhões na cotação atual) pelo passe de Jorginho, que tinha apenas seis meses de contrato restante com os Blues.

Jorginho chegou ao Chelsea em 2018, após se destacar no Napoli e ser comprado por cerca de 50 milhões de libras. O atleta teve a contratação disputada pelo Manchester CIty, mas preferiu se juntar ao clube comandado por Mauricio Sarri na época, com quem havia trabalhado no futebol italiano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vestindo as cores dos Blues, Jorginho conquistou a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Supercopa, além de ter sido eleito o melhor jogador do continente europeu pela Uefa, em 2021. Foram 213 partidas pelo Chelsea, onde marcou 29 gols e deu nove assistências.

Na atual temporada, o Chelsea ocupa a décima posição do Campeonato Inglês. O elenco teve uma queda de desempenho nítida e Jorginho não vem jogando bem, apesar de ser titular absoluto.

Tags