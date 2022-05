Southampton x Liverpool ao vivo: onde assistir ao jogo da Premier League

Southampton e Liverpool se enfrentam hoje, terça, 17 de maio (17/05), em partida válida pela 37ª rodada da Premier League. O confronto está marcado para começar às 15 horas e 45 minutos (horário de Brasília), no St Marys ‘s Stadium, em Southampton, na Inglaterra.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Star+, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, horário e últimas notícias ao final do texto.

Southampton x Liverpool ao vivo: onde assistir

ESPN: canal para assinantes



Star+: serviço de streaming



Southampton x Liverpool: provável escalação

Southampton:

Forster; Kyle Walker-Peters, Bednarek, Salisu e Perraud; Stuart Armstrong, Ward-Prowse, Diallo e Redmond; Adam Armstrong e Armando Borja

Técnico: Thomas Frank

Liverpool:

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Thiago, Henderson e Keitá; Salah, Mané e Luis Díaz

Técnico: Jürgen Klopp

Quando será Southampton x Liverpool

Hoje, 17 de maio (17/05), às 15 horas e 45 minutos (horário de Brasília)

Onde será Southampton x Liverpool

St Marys ‘s Stadium, em Southampton, na Inglaterra

