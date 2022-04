Leipzig sofre, mas vence o Rangers no jogo de ida da semifinal da Liga Europa

Jogando em casa, o RB Leipzig sofreu, mas venceu o Rangers por 1 a 0, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das semifinais da Liga Europa. O gol da partida foi marcado pelo lateral esquerdo Angelino, em chute preciso na segunda etapa.

A partida de volta acontece na próxima quinta-feira, dia 5 de maio, às 16 horas (de Brasília), na Escócia.

O RB Leipzig foi quem tomou as rédeas do primeiro tempo. Com mais posse de bola, os alemães povoaram o campo de ataque, mas tiveram dificuldades na criação e não balançaram as redes.

Na segunda etapa, o Rangers começou a se soltar e teve boas oportunidades em chutes de média distância, obrigando o goleiro adversário a trabalhar. Já os donos da casa tiveram uma ótima chance com Nkunku. Aos 24 minutos, o francês recebeu com liberdade, limpou o goleiro, mas finalizou por cima da meta.

Porém, aos 39 minutos, os alemães foram recompensados com o gol. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o lateral Angelino, que acertou um lindo chute no canto direito do goleiro.

Agora, ambas as equipes têm compromissos pelas ligas nacionais. O Leipzig visita o Borussia Mönchengladbach pelo Campeonato Alemão, na segunda-feira, às 15h30 (de Brasília). O Rangers, por sua vez, tem clássico contra o Celtic, fora de casa, neste domingo, às 8 horas, pelo Campeonato Escocês.

