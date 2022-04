Frankfurt bate West Ham fora de casa e sai na frente na semifinal da Liga Europa

Knauff e Kamada anotaram os gols dos alemães, e Michail Antonio descontou para os ingleses; jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, 5, no Deutsche Bank Park

Nesta quinta-feira, o Eintracht Frankfurt derrotou o West Ham por 2 a 1, jogando fora de casa, pelas semifinais da Liga Europa, e se aproximou da decisão.

Os gols dos visitantes foram marcados por Knauff e Kamada. Já Michail Antonio descontou para os anfitriões

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, dia 5 de maio, às 16 horas (de Brasília), na casa do Frankfurt.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partida começou eletrizante no Estádio Olímpico de Londres. Logo no primeiro minuto, os visitantes abriram o placar com Knauff em cabeçada certeira, após belo cruzamento de Rafael Borré.

Jogando em casa, o West Ham foi para cima do adversário e teve boa chance com Bowen, que saiu cara a cara com o goleiro e acertou a trave. Porém, o gol de empate saiu dos pés de Michail Antonio, que aproveitou sobra dentro da área.

Na segunda etapa, o Frankfurt novamente entrou mais ligado e marcou o segundo logo aos nove minutos. Em boa troca de passes, Sow finalizou para boa defesa de Areola, que cedeu o rebote nos pés de Kamada. Livre de marcação, o japonês só teve o trabalho de escorar para o gol vazio.

Antes da decisão pela Liga Europa, ambas as equipes têm compromissos pelas ligas nacionais. O West Ham recebe o Arsenal, no domingo, às 12h30 (de Brasília), pelo Campeonato Inglês. Já o Frankfurt visita o Leverkusen, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, pelo Campeonato Alemão.

Tags