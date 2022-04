Biografia inédita de Lionel Messi chega ao Brasil

O livro conta a história do atleta argentino e é publicado no Brasil pela Editora Hábito

Escrito pelo jornalista esportivo Ariel Senosiain, o livro “Messi, o gênio completo” chega ao Brasil, pela Editora Hábito. A obra apresenta, detalhadamente, a trajetória de um dos maiores nomes do futebol e reúne 68 entrevistas exclusivas com personalidades próximas ao craque argentino.

O livro explora, em ordem cronológica, a carreira do jogador, eleito seis vezes como o melhor do mundo pela Fifa e detentor de sete troféus da Bola de Ouro. Os 12 capítulos relatam os principais momentos da jornada do atacante: a descoberta do talento na adolescência, o início nas categorias de base do Newell 's Old Boys, a atuação em grandes times, como Barcelona e Paris Saint-Germain (PSG), e o momento em que foi nomeado capitão da seleção argentina.

Além disso, o autor evidencia análises das jogadas de Messi – desde expulsões até lances considerados lendários – e os prêmios recebidos ao longo da carreira.

A obra também conta com entrevistas exclusivas de pessoas que vivenciaram de perto a ascensão do atleta, entre elas: o pai do jogador, Jorge Horacio Messi, o ex-treinador da seleção argentina Alejandro Sabella e o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter.

Inicialmente, publicado em espanhol como "Messi, el genio incompleto" (Messi, o gênio incompleto), a biografia chega às livrarias com o título atualizado “Messi, o gênio completo”, após o atacante conquistar, com a seleção argentina, a Copa América em julho de 2021, contra o Brasil.

A obra é um presente aos fãs de Messi e é destinada àqueles que desejam conhecer a trajetória de um dos maiores jogadores da atualidade, desde o início da carreira até se consolidar como o camisa 10 da Argentina. (Taynara Lima/Especial para O POVO)



Ficha técnica

Título: Messi, o gênio completo

Autor: Ariel Senosiain

Editora: Hábito

Edição: 1ª ed. 2022

ISBN: 978-65-996667-5-9

Páginas: 256



