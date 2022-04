Bayern de Munique x Villarreal ao vivo: onde assistir à Champions League

Bayern de Munique e Villarreal se enfrentam hoje, terça, 12 de abril (12/04), em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. O confronto está marcado para começar às 16 horas (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.



O duelo terá transmissão ao vivo no canal Space e no serviço de streaming HBO Max, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Bayern de Munique x Villarreal ao vivo: onde assistir

Space: TV de canal fechado que você precisa ser assinante para assistir ao jogo

HBO Max: streaming que você também precisa assinar para ver a partida

Bayern de Munique x Villarreal: provável escalação



Bayern de Munique:

Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández e Davies; Kimmich e Goretzka; Sané, Muller e Coman; Lewandowski

Desfalques: Bouna Sarr, Corentin Tolisso e Eric Choupo-Moting (machucados)



Técnico: Julian Nagelsmaan

Villarreal:

Rulli; Foyth, Albiol, Torres e Estupiñan; Parejo, Coquelin e Capoue; Lo Celso; Moreno e Danjuma

Desfalques: Alberto Moreno e Boulaye Dia (machucados)

Técnico: Unai Emery

Quando será Bayern de Munique x Villarreal

Hoje, 12 de abril (12/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Bayern de Munique x Villarreal

Allianz Arena, em Munique, na Alemanha



