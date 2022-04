Chelsea x Real Madrid ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Chelsea e Real Madrid se enfrentam hoje, quarta, 6 de abril (06/04), em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. O confronto está marcado para começar às 16 horas (horário de Brasília), na Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal TNT e no serviço de streaming HBO Max, ambos para assinantes. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Sobre o assunto Manchester City bate Atlético por 1 a 0 e abre vantagem nas quartas da Champions

Liverpool vence o Benfica por 3 a 1 e abre vantagem na Liga dos Campeões

Villarreal x Bayern de Munique ao vivo: onde assistir à Champions League

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Chelsea x Real Madrid ao vivo: onde assistir

TNT: TV de canal fechado que você precisa ser assinante para assistir ao jogo

HBO Max: streaming que você também precisa assinar para ver a partida

Chelsea x Real Madrid: provável escalação



Chelsea:

Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; James, Jorginho, Kovacic e Alonso; Ziyech, Havertz e Pulisic

Desfalques: Callum Hudson-Odoi e Ben Chilwell (machucados)

Técnico: Thomas Tuchel

Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Casemiro e Modric; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior

Desfalques: Eden Hazard (machucado)

Técnico: Davide Ancelotti

Quando será Chelsea x Real Madrid

Hoje, 6 de abril (06/04), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Chelsea x Real Madrid

Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

Tags