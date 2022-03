Portugal x Turquia ao vivo: onde assistir às Eliminatórias da Europa

Portugal e Turquia jogam hoje, dia 24, em busca de uma vaga para a Copa do Mundo de 2022; veja onde assistir ao vivo, horário, provável escalação e últimas notícias

Portugal de Cristiano Ronaldo enfrenta a Turquia hoje, quinta, dia 24 março (24/03), pela semifinal da repescagem das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 16 horas e 45 minutos (horário de Brasília) e acontece no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal.

A partida será transmitida ao vivo no canal TNT, para assinantes.

Portugal x Turquia ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT: canal televisivo por assinatura

Portugal x Turquia ao vivo: provável escalação:

Portugal:

Patricio; Cedric, Fonte, Inácio e Guerreiro; João Moutinho, Danilo Pereira e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Jota

Desfalques: Rúben Neves (machucado) e Pepe (Covid-19)

Técnico: Fernando Santos

Turquia:

Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral e Erkin; Under, Calhanoglu, Antalyali e Akturoglu; Yilmaz e Yazici

Técnico: Stefan Kuntz

Quando será Portugal x Turquia

Hoje, 24 de março (24/03), às 16 horas e 45 minutos (horário de Brasília)

Onde será Portugal x Turquia

Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo e Portugal pode ficar de fora?



A Copa do Catar-2022 pode ser a última de Cristiano Ronaldo, de 37 anos de idade, desde que Portugal se classifique na repescagem. Em caso de vitória, a seleção portuguesa disputa a vaga contra a Itália, atual campeã continental, ou a Macedônia do Norte, também no Porto.

Se conseguir a classificação, CR7 entraria no restrito clube de jogadores que disputaram cinco Copas do Mundo. A do Catar também seria seu décimo torneio internacional consecutivo, todos desde a Eurocopa-2004 (e Portugal disputou todos desde a Euro-2000).



Por outro lado, a eliminação do torneio (que será disputado de 21 de novembro a 18 de dezembro), poderá significar o fim da era de ouro do futebol português, liderada pelo cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, com o título europeu em 2016 como ápice.

Não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo se encontra nesta situação, pois passou por ela antes da Eurocopa-2012 e do Mundial-2014, e até agora sempre foi bem sucedido.



