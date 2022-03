Sem Messi e com Neymar apagado, PSG perde para Monaco por 3 a 0

Ben Yedder, duas vezes, Volland marcaram os gols do duelo. Atacante brasileiro foi substituído no segundo tempo. Time de Paris segue líder isolado do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain visitou o Monaco neste domingo, 20, e foi derrotado por 3 a 0, em jogo válido pelo Campeonato Francês. Apesar do revés, a equipe segue na liderança do torneio, com 65 pontos, 15 à frente do segundo colocado. Já o Monaco, em sétimo, alcançou os 44 pontos e se aproximou da briga por uma vaga nas competições europeias.

O Monaco iniciou a partida pressionando o PSG, que não conseguia escapar do sufoco. Logo aos 5 minutos de partida, os mandantes obrigaram o goleiro Donnarumma a fazer boa defesa. A pressão do Monaco seguiu até os 24 minutos, quando Fofana avançou pela direita e cruzou para Ben Yedder. De primeira, o atacante tocou de chaleira e abriu o marcador.

Os parisienses responderam com Neymar, logo em seguida. O brasileiro teve a oportunidade de bater uma falta na entrada da área, mas a cobrança foi defendida pelo goleiro Nubel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 43, o time de Mauricio Pochettino voltou a levar perigo. Desta vez, o francês Mbappé cortou o marcador e lançou Hakimi, que invadiu a área e chutou cruzado, mas viu a finalização ser novamente espalmada pelo arqueiro adversário.

O Paris Saint-Germain voltou melhor para a segunda etapa e teve uma ótima oportunidade já aos seis minutos. Neymar encontrou lindo passe para Mbappé, que driblou o goleiro, mas bateu fraco e não conseguiu marcar.

Apesar da melhora, a equipe voltou a sofrer na defesa e viu o Monaco ampliar o placar, aos 23 minutos. O time puxou contra-ataque e, após boa trama ofensiva, a bola parou nos pés do alemão Volland, que apenas tirou do goleiro.

Os monegascos voltaram a balançar as redes aos 39. O time recuperou a bola e saiu em transição rápida, mas Volland foi derrubado por Kimpembe dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. O francês Ben Yedder cobrou mal e Donnaruma chegou a defender, mas não evitou que a bola entrasse no gol.

Apagados, os atros Mbappé e Neymar não conseguiram liderar uma reação da equipe parisiense, que soma quatro derrotas seguidas longe de seus domínios. O brasileiro, inclusive, chegou a ser substituído na reta final do segundo tempo.

O próximo compromisso do PSG é contra o Lorient, no dia 3 de abril, após a data Fifa.

Tags