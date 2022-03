Ex-treinador do São Paulo, Crespo encaminha acerto com Al-Duhail, do Catar

Técnico argentino alinha acordo por um ano e deverá ser o substituto do português Luís Castro, que deixou o clube para assumir o Botafogo

O Al-Duhail, do Catar, não perdeu tempo após perder o técnico Luís Castro, a caminho do Botafogo, e já encaminhou a contratação de um novo comandante. O substituto será Hernán Crespo, que passou pelo São Paulo no último ano.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube deve anunciar o argentino nos próximos dias e o contrato será de apenas um ano.

Após deixar o Tricolor, Crespo ficou livre no mercado e estava sem clube há cinco meses. No time paulista, o treinador conquistou o Campeonato Paulista de 2021, em cima do rival Palmeiras.

Enquanto isso, os cariocas devem confirmar a chegada de Luís Castro em breve. O Al-Duhail confirmou a saída do português recentemente e destacou que o técnico está indo para um "clube do Campeonato Brasileiro".

