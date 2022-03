Com brilho de Aubameyang, Barcelona goleia Real Madrid por 4 a 0 no Santiago Bernabéu

Atacante marcou dois gols e deu uma assistência na vitória dos catalães sobre os merengues. Apesar da derrota, comandados de Carlo Ancelotti seguem na liderança do Campeonato Espanhol

O Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu na tarde deste domingo, 20. Em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe comandada pelo técnico Xavi não tomou conhecimento do rival e poderia ter construído vantagem até maior.

Com esse resultado, o Barça segue na terceira colocação, com 54 pontos. O Real se mantém na liderança, mas fica estagnado com 66.

O Real começou bem, tendo uma chance logo aos seis minutos de jogo, Vinícius Júnior fez grande jogada pela direita e rolou para Valverde finalizar. Ter Stegen fez grande defesa. Aos 12 minutos, Courtois fez grande intervenção em chute de Aubameyang na pequena área. Aos 28, o atacante gabonês abriu o placar após cruzamento de Dembélé.

Dez minutos depois, o zagueiro uruguaio Ronald Araújo ampliou com cabeçada firme em cobrança de escanteio batida por Dembélé. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Ferrán Torres saiu na cara de Courtois e finalizou para fora. Em seguida, o atacante espanhol guardou o seu após passe de calcanhar de Aubameyang.

Os catalães fecharam o placar aos sete minutos da segunda etapa. Piqué lançou para Torres, que passou para Auba finalizar com extrema categoria.

O Real ficou entregue na partida e pouco resistiu à pressão do Barça. Durante a etapa final, o time foi duramente vaiado no Bernabéu. Os brasileiros Éder Militão, Casemiro, Rodrygo e Vinícius Júnior foram titulares mas não tiveram noite inspirada.

