Com três gols de Cristiano Ronaldo, Manchester United vence Tottenham na Premier League

O Manchester United recebeu o Tottenham, neste sábado, 12, no Old Trafford, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Com três gols de Cristiano Ronaldo, os Diabos Vermelhos venceram por 3 a 2 e entraram momentaneamente na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Com hat-trick, o camisa 7 tornou-se o maior artilheiro do futebol com 807 gols em jogos oficiais, segundo contagem da Fifa.

Os Red Devils voltam a campo na próxima terça-feira, 15, diante do Atlético de Madrid em jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, às 17 horas (de Brasília). O Tottenham, por sua vez, enfrenta o Brighton, pelo Inglês, na quarta-feira, 16, às 16h30min.

Cristiano Ronaldo, que voltou ao time após desfalcar o United no clássico contra o City, abriu o placar aos 12 minutos. Sancho recebeu lançamento de e tocou para o camisa 7, que de longe marcou um golaço. minutos depois, Pogba bateu bem, mas para fora. Davies chegou a deixar tudo igual, mas o lance foi anulado por impedimento.

O Tottenham chegou efetivamente ao empate aos 35 com gol de pênalti de Harry Kane. Em um cruzamento de Sancho, a bola atingiu a mão de Allex Telles e o juiz assinalou a penalidade. O United saiu na frente novamente minutos depois. Sancho recebeu bom lançamento, invadiu a área e encontrou Cristiano Ronaldo livre para empurrar para o fundo do gol.

No segundo tempo, os Spurs empataram com um gol contra de Maguire. Reguilón cruzou na área a bola desviou no zagueiro do United e morreu no fundo do gol. Aos 36, Cristiano Ronaldo marcou seu terceiro no jogo e colocou os Red Devils na frente novamente, com assistência de Telles.

