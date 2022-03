PSG: resultado do jogo na Champions League: time eliminado pelo Real Madrid

Real Madrid e Paris Saint-Germain (PSG) se enfrentaram hoje, quarta, 9 de março (09/03), em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Com três gols de Benzema em um intervalo de 17 minutos, o time espanhol venceu de virada o clube francês e o resultado do jogo, que terminou com placar de 3 a 1, eliminou Messi, Neymar, Mbappé e Cia. Mbappé, por sinal, fez o único gol do PSG.

A equipe da capital espanhola reverteu a vantagem que os franceses construíram na ida (1 a 0).

Agora, o Real espera o sorteio do dia 18 para saber seu adversário da próxima fase. O PSG, novamente, não consegue o tão sonhado título da principal competição europeia.

O duelo teve transmissão ao vivo no canal TNT e no serviço de streaming HBO Max, ambos para assinantes.

Real Madrid 3 x 1 PSG: como foi o jogo?

Neymar fez jogo discreto, apesar de dar a assistência para o gol de Mbappé, único do PSG. Já Marquinhos fez jogo ruim e falhou diretamente no terceiro gol do Real. Vinícius Júnior não fez bom primeiro tempo, mas cresceu na segunda etapa junto com todo time.

O Real Madrid começou a partida implementando uma pressão inicial, marcando forte e ocupando o campo de ataque. Mas o Paris Saint-Germain foi crescendo e teve as melhores chances na primeira etapa.

Aos oito minutos, a equipe francesa teve a primeira chegada em contragolpe que terminou em chute de Mbappé para defesa de Courtois. Pouco tempo depois, novamente o ponta francês finalizou para boa ação do goleiro belga.

Aos 20, Neymar finalizou com a perda esquerda para mais uma intervenção de Courtois. Quatro minutos depois, Benzema conseguiu grande finalização colocada para ótima defesa de Donnarumma.

Aos 33, Mbappé marcou após passe de Nuno Mendes, mas o VAR flagrou impedimento na jogada. Aos 40, no entanto, o PSG enfim abriu o placar. Neymar conseguiu ótimo passe longo com a canhota e Mbappé, em disparada bateu no canto de Courtois, que aceitou.

O PSG iniciou o segundo tempo mantendo o controle das ações. Aos 10 minutos, Mbappé ampliou a vantagem, mas novamente o VAR interveio e anulou o tento do francês.

No entanto. cinco minutos depois o Real buscou o empate. Donnarumma foi sair jogando com os pés, sofreu a pressão e entregou a bola nos pés de Vinícius Júnior. O brasileiro apenas serviu para Benzema concluir sem grandes problemas.

Logo em seguida, Benzema quase virou com cabeçada que passou muito perto da meta do goleiro italiano. Os merengues passaram a sufocar os franceses em seu campo de defesa.

A pressão foi tanta que a virada veio. Em contragolpe, Benzema recebeu lindo de passe de Modrc e finalizou com firmeza, sem chances para Donnarumma.

Na jogada seguinte, o Real ampliou novamente com Benzema. PSG errou na saída de bola, Marquinhos tentou cortar e acabou dando um "passe" para o atacante francês apenas concluir. O Santiago Bernabéu explodiu.

Com o resultado, o PSG ficou sem reação e não conseguiu elaborar jogadas para levar o jogo para a prorrogação. Real administrou bem o resultado e por pouco não ampliou.

