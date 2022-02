Pressionado por ligação com Putin, Roman Abramovich entrega comando do Chelsea

Em comunicado publicado no site oficial, neste sábado, 26, o Chelsea informou a saída do russo Roman Abramovich do clube. Sob o contexto da invasão à Ucrânia, o proprietário decidiu transferir o comando do clube aos dirigentes da Chelsea Foundation.

"Durante meus quase 20 anos de propriedade do Chelsea FC, sempre enxerguei meu papel como guardião do clube, cujo trabalho é garantir que sejamos tão bem-sucedidos como podemos ser hoje, bem como construir para o futuro, enquanto desempenhamos um papel positivo em nossas comunidades", escreveu Abramovich em texto.

"Sempre tomei decisões com o melhor interesse do clube no coração. Continuo comprometido com esses valores. É por isso que hoje estou dando aos curadores da Chelsea Foundation a administração e os cuidados do Chelsea FC. Acredito que atualmente eles estão na melhor posição para cuidar dos interesses de Clube, jogadores, funcionários e torcedores", concluiu.

Abramovich adquiriu a equipe londrina em 2003 por 155 milhões de euros (R$ 902 milhões atualmente) e a transformou em uma potência global. Desde então, conquistou duas vezes a Liga dos Campeões, um Mundial e venceu a Premier League em cinco temporadas.

Porém, a relação próxima entre o bilionário e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, gerou abalos na Inglaterra nos últimos dias por conta da invasão da Ucrânia.

Além disso, como aponta The Sun, ainda não se sabe se o clube será vendido ou não, mas um grupo de investidores americanos estaria interessado na aquisição dos Blues por cerca de 1,6 bilhão de libras (R$ 11 bilhões). O jornal inglês também publicou que Abramovich foi proibido de morar na Inglaterra por conta de sua ligação com o governo russo.

