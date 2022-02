Bayern marca no fim e busca empate contra RB Salzburg pela Champions League

Junior Adamu abriu o placar para o time austríaco, que vencia até os 44 do segundo tempo, quando Kingsley Coman empatou para os bávaros no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões

Nesta quarta-feira, 16, o Bayern de Munique buscou o empate com o Red Bull Salzburg, fora de casa, por 1 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Junior Adamu marcou para os mandantes na Red Bull Arena, e Kingsley Coman fez para os visitantes.

Com o resultado, o time bávaro decidirá a vaga nas quartas de final da competição em seus domínios. O duelo de volta está marcado para a Allianz Arena, no dia 8 de março. Vale dizer que não há a regra do gol fora como critério de desempate.

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern volta a campo no domingo, às 11h30min (de Brasília), quando recebe o lanterna Greuther Furth.

O início da partida foi bastante intenso e disputado, com ataques das duas equipes. O Salzburg, sob o comando de Matthias Jaissle, abriu o placar aos 21 minutos com Adamu, que havia entrado no lugar de Noah Okafor.

Após boa jogada de Karim Adeyemi pela direita, o jovem de 20 anos aproveitou desatenção de Benjamin Pavard e bateu no ângulo esquerdo de Sven Ulreich. O Bayern de Julian Nagelsmann, por sua vez, também construiu oportunidades, mas foi para o intervalo com revés parcial.

A etapa complementar contou com superioridade dos visitantes, que dominaram a posse de bola e atacaram com mais frequência o time da casa, que recuou suas linhas e focou na defesa. Apesar de partida apagada de Robert Lewandowski, o Bayern seguiu pressionando e garantiu a igualdade já aos 45 minutos, com Coman. O ponta francês aproveitou desvio de Thomas Muller após cruzamento de Pavard e só completou para o fundo da meta.

