Frank Lampard é o novo técnico do Everton, da Inglaterra

O Everton anunciou a contratação de Frank Lampard como novo técnico nesta segunda-feira, 31. O ex-jogador assinou um contrato até julho de 2024, dois anos e meio, e seu primeiro jogo será dia 5 de fevereiro, contra o Brentford na Copa da Inglaterra.

A carreira do inglês como técnico não é muito vasta, tendo seu início em 2018 quando assumiu o Derby County. Neste trabalho, chegou à final do mata-mata de acesso para a primeira divisão inglesa. Já no ano seguinte, foi contratado pelo Chelsea, clube onde é ídolo máximo como jogador. Por lá chegou à final da Copa da Inglaterra e terminou em quarto na tabela.

Na temporada seguinte, deixou o time por conta da irregularidade nos resultados e Thomas Tuchel foi quem chegou para seu lugar. No seu tempo no time azul de Londres, ajudou a desenvolver vários garotos que são peças fundamentais hoje, como Mason Mount e Reece James, além das contratações de Ziyech, Werner e Havertz.

