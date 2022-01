Três jogadores do Red Bull Leipzig testam positivo para covid-19

O chanceler alemão Olaf Scholz anunciou que todos os eventos esportivos realizados na Alemanha a partir do dia 28 de dezembro aconteceriam com portões fechados

O RB Leipzig, da Alemanha, comunicou que dois atletas testaram positivo para covid-19 durante o período de férias. São eles: André Silva, que estava em Portugal, e Christopher Nkunku, que estava na França. Devido à regulamentação dos dois países, ambos entraram em quarentena.

“André Silva e Christopher Nkunku testaram positivo durante as férias de Natal em Portugal e França, respectivamente. De acordo com os regulamentos desses países, ambos foram colocados em quarentena em casa”, publicou o clube em suas redes sociais.

Os atletas voltam para a Alemanha após o término da quarentena. A equipe ressaltou que, antes de retornarem aos treinamentos, farão novos testes de coronavírus e passarão por exames médicos adicionais.

O jovem Solomon Bonnah, de 18 anos, também foi infectado. O lateral testou positivo no dia 2 de janeiro e já está isolado. Além disso, Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs e Dani Olmo tiveram resultados “pouco claros”. Os atletas repetirão o teste nesta segunda-feira e estarão de quarentena até que saia o resultado.

Recentemente, a Europa tem registrado um grande aumento no número de casos de covid-19. Por conta disto, o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou que todos os eventos esportivos realizados na Alemanha a partir do dia 28 de dezembro aconteceriam com portões fechados.

Após o recesso de inverno, o Campeonato Alemão retorna no próximo final de semana. No sábado, o Leipzig recebe o Mainz, às 11h30, pela 18ª rodada. Os donos da casa ocupam a 10ª posição, com 22 pontos.

