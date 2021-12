Após surto de Covid-19 entre clubes, rodada do Campeonato Inglês tem jogos adiados

Após o duelo entre Tottenham e Brighton ser suspenso pela confirmação de 13 casos do vírus na delegação do time londrino, Brentford x Manchester United é adiado pelo mesmo motivo; Com casos confirmados no Leicester e Aston Villa, novas partidas podem ser adiadas