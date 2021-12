Com gol de Cristiano Ronaldo, Manchester United vence o Norwich

Red Devils venceram pelo placar mínimo. Cristiano Ronaldo marcou aos 28 do segundo tempo, de pênalti

O Manchester United venceu o Norwich, neste sábado, por 1 a 0, pelo Campeonato Inglês. Em uma partida irregular, a equipe contou com Cristiano Ronaldo para salvar e garantir os três pontos.

Em um início de jogo morno, o Manchester United teve a primeira boa oportunidade aos 14 minutos, quando o brasileiro Alex Telles cobrou falta, que desviou na barreira e explodiu no travessão.

Mesmo com a posse de bola, os Red Devils finalizavam pouco e não conseguiam infiltrar na defesa adversária. Já aos 36, Cristiano Ronaldo recebeu lançamento em profundidade, cortou dois marcadores, mas esbarrou no goleiro Tim Krul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No final do primeiro tempo, o zagueiro Maguire recebeu cruzamento de Jadon Sancho e cabeceou para o gol. A bola ia encobrindo o goleiro holandês, que se esticou e garantiu o 0 a 0 no placar parcial.

Após o intervalo

No início da segunda etapa, o atacante Pukki recebeu passe, girou sobre o marcador e finalizou com perigo, mas De Gea resvalou na bola e salvou o United.

A equipe comandada por Ralf Rangnick não conseguia ter a bola, nem agredir o Norwich, que contava com 70% da posse de bola.

Aos 28, Cristiano foi agarrado dentro da pequena área e o árbitro assinalou pênalti. O português cobrou forte no canto esquerdo e abriu o marcador, marcando seu 13º gol na temporada.

Quatro minutos depois, o zagueiro Kabak, ex-Liverpool, recebeu cruzamento e completou de cabeça, mas De Gea fez mais uma grande defesa.

Tags