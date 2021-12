Craque alemão que recusou vacina não joga mais neste ano por complicações da Covid-19

Joshua Kimmich, jogador do Bayern de Munique, não atuará mais nesta temporada. O atleta, que optou por não se vacinar, teve algumas complicações pulmonares devido à Covid-19. Ele precisará de um tempo maior para retornar integralmente aos treinos e só volta aos gramados em 2022.



O meio-campista testou positivo para a Covid-19 há duas semanas. O alemão não joga desde novembro quando teve contato próximo com uma pessoa infectada e passou a cumprir quarentena.



“Estou bem, mas devido a pequenas infiltrações no pulmão, não estou conseguindo voltar ao treinamento completo atualmente. Então, vou fazer um treinamento de reabilitação e mal posso esperar para estar de volta completamente em janeiro ”, comentou Kimmich.



O jogador afirmou que não se vacinou porque prefere aguardar novas pesquisas sobre possíveis reações da imunizante. "Sim, não me vacinei. Ainda tenho algumas dúvidas sobre estudos. Cumpro todas as medidas de segurança, não sou negacionista da Covid-19 ou antivacina", disse ao jornal Bild.

Além de Kimmich, o jornal Bild divulgou que Serge Gnabry, Michael Cuisance, Jamal Musiala e Eric Maxim Choupo-Moting também se recusaram a tomar a vacina. O Bayern de Munique anunciou, em novembro, que os jogadores sofreriam redução em seus salários após serem afastados por terem tido contato com um caso positivo.



Uma lei aprovada no estado da Baviera, em novembro de 2020, permite reduzir o salário de empregados que precisem cumprir quarentena por não estarem vacinados.



O Bayern de Munique é líder do Campeonato Alemão com 34 pontos e já está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões com a melhor campanha. O próximo jogo do time da Baviera é diante do Mainz 05 neste sábado, 11, pela Bundesliga.

