Manchester United x Young Boys ao vivo: onde assistir à Champions League

Manchester United e Young Boys se enfrentam hoje, quarta, 8 de dezembro (08/12) em partida válida pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Champions League. O jogo está marcado para começar às 17 horas (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester, no Reino Unido.

O confronto terá transmissão ao vivo na plataforma de streaming HBO Max. Confira como assistir ao jogo, a provável escalação de cada time e demais informações ao final do texto.

Sobre o assunto Bayern de Munique x Barcelona ao vivo: onde assistir à Champions League

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Manchester United x Young Boys ao vivo: onde assistir

HBO Max: plataforma de streaming para assinantes

Manchester United x Young Boys ao vivo: provável escalação



Manchester United:

Henderson; Wan-Bissaka, Mengi, Bailly, Telles; Matic, Van de Beek; Greenwood, Mata, Elanga; Martial.

Young Boys:

Faivre; Hefti, Burgy, Lauper, Lefort; Aebischer, Martins, Rieder; Elia, Siebatcheu, Ngamaleu.

Quando será Manchester United x Young Boys

Hoje, 8 de dezembro (08/12), às 17 horas (horário de Brasília)

Onde será Manchester United x Young Boys

Old Trafford, em Manchester, no Reino Unido

Tags