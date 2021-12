Ele fica: Marcelo Gallardo renova com o River Plate por mais uma temporada

Com contrato até o fim deste ano, treinador chegou a ter o seu nome especulado no Flamengo, mas anunciou a permanência no clube argentino durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 8

O técnico Marcelo Gallardo anunciou, em coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira, 8, que vai seguir no River Plate-ARG por mais uma temporada. O contrato do treinador com o clube argentino encerraria no fim deste ano.

"Depois de tantos anos e do que exige uma instituição assim, precisava refletir e decidir o que ia fazer. Não tive muito tempo, mas decidi seguir. É uma decisão que vai além do que eu vivi e senti, vale a pena, mereço estar um ano mais e depois da partida contra o Colón, descansar um pouco e encarar um novo ano com muita energia", afirmou o treinador.

Com o iminente fim de contrato, Gallardo teve seu nome especulado no Flamengo, que demitiu Renato Gaúcho após a derrota na final da Libertadores, e na Seleção Uruguaia, sem técnico desde a saída de Óscar Tabárez.

Treinador do River Plate desde 2014, o argentino comandou o El Millonario em 357 partidas, com 191 vitórias, 91 empates e 75 derrotas. Neste período, o clube conquistou diversos títulos. Foram três copas nacionais, uma Sul-Americana, duas Libertadores, três Recopas Sul-Americanas e um Campeonato Argentino, garantido recentemente.

