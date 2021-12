Vinícius Jr, do Real Madrid, é o jogador com mais dribles no Espanhol

O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 0 no sábado e se consolidou ainda mais na liderança do Campeonato Espanhol. Vinícius Jr., revelado pelo Flamengo, balançou a redes novamente e chegou a 10 gols no torneio. Além dos tentos anotados, o brasileiro é o jogador com mais dribles na competição, com 41, segundo o Footstats.

Outras estatísticas evidenciam a boa fase de Vinícius Jr. no Real Madrid. O jogador possui, em média, uma participação em gol a cada 102 minutos e é o que mais finaliza a jogada após um drible.

Além disso, Vini Jr. também tem um aproveitamento de mais de 50% nos chutes a gol. Até o momento, foram 24 finalizações certas de um total de 40.

O brasileiro e o Real Madrid voltam a campo na próxima terça-feira, contra a Inter de Milão, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pelo Espanhol, a equipe de Carlo Ancelotti tem o clássico contra o Atlético de Madrid, no domingo (12/12).