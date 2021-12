Lewandowski faz dois e Bayern vence clássico contra o Borussia Dortmund

Com o resultado, a equipe bávara permanece na liderança do Campeonato Alemão e soma 34 pontos. O Dortmund, que tem 30, ocupa a segunda posição da tabela

Neste sábado, o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund, fora de casa, por 3 a 2, pela 14ª rodada da Bundesliga. Os gols dos visitantes no Signal Iduna Park foram marcados por Robert Lewandowski (2) e Kingsley Coman. Julian Brandt e Erling Haaland fizeram para os mandantes.

Com o resultado, a equipe bávara permanece na liderança do Campeonato Alemão e soma 34 pontos. O Dortmund, que tem 30, ocupa a segunda posição da tabela.

O Bayern de Munique volta a campo na quarta-feira, às 17h00 (de Brasília), quando recebe o Barcelona pela última rodada da fase de grupos da Champions League. Já o Borussia Dortmund, que está eliminado do torneio continental, encara o Besiktas, na terça-feira, em casa, no mesmo horário.

O jogo - O Borussia, treinado por Marco Rose, começou o duelo pressionando o Bayern de Julian Nagelsmann. Ainda aos cinco minutos, Brandt recebeu bom passe em profundidade de Jude Bellingham, limpou a marcação e, com categoria, chutou no ângulo esquerdo de Manuel Neuer, para abrir o placar.

Os visitantes responderam apenas quatro minutos depois, com Lewandowski. Thomas Muller aproveitou desatenção da zaga adversária e acabou ajeitando a bola de cabeça para o artilheiro polonês, que finalizou rasteiro e deixou tudo igual. Já aos 43, Coman chutou forte e virou para o time bávaro após vacilo da defesa mandante.

O início da etapa complementar também foi intenso e contou com empate do Dortmund. Aos três minutos, após falha de Dayot Upamecano, Bellingham passou para Haaland, que bateu colocado no ângulo e marcou um golaço.

O gol da vitória do Bayern saiu aos 32 minutos, novamente com Lewandowski. Após Mats Hummels tocar na bola com a mão, o centroavante, de pênalti, fez o segundo dele na partida e garantiu os três pontos para o clube de Munique, que se distanciou do rival no campeonato.

