Bétis surpreende Barcelona e vence por 1 a 0 no Camp Nou

Os comandados de Xavi perderam pelo placar mínimo, sendo a primeira derrota do treinador com o time; Juanmi marcou o tento da vitória do time de Manuel Pellegrini

Neste sábado, Barcelona e Real Betis duelaram pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. No Camp Nou, os comandados de Xavi perderam por 1 a 0, sendo a primeira derrota do treinador com o time. Juanmi marcou o tento da vitória do time de Manuel Pellegrini

Com o resultado, os catalães ficam na sétima posição, com 23 pontos. Já o Betis figura na terceira colocação, com 30.

Na próxima rodada, o Barcelona visita o Osasuna, no domingo (12/12), às 12h15 (de Brasília). O Real Betis, por sua vez, recebe a Real Sociedad, no mesmo dia, às 14h30 (de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O primeiro tempo teve uma boa chance para cada lado. Aos 10, Phelippe Coutinho dominou a bola em ótima posição dentro da área, mas bateu fraco, facilitando a defesa de Rui Silva.

Já o Real Betis chegou com Aitor Ruibal, que recebeu na entrada da área e bateu com perigo no gol de Ter Stegen já nos acréscimos.

Já na segunda etapa, aos sete minutos, Juanmi, do Betis, empurrou a bola para as redes, após cruzamento. Porém, o tento que abriria o placar foi anulado por impedimento.

E aos 34, os visitantes abriram o placar. Juanmi recebeu passe de Cristian Tello e, livre de marcação, bateu na saída de Ter Stegen para balançar as redes.

Tags