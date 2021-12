Jogadores do Zenit entram em campo carregando cachorros de abrigo para adoção

O time russo Zenit entrou em campo, nesta sexta-feira (3), com cãezinhos de abrigos da cidade que estão disponíveis para adoção em São Petersburgo. A ideia foi incentivar e conscientizar a população sobre a adoção de animais.

A iniciativa envolveu todo o time titular do Zenit. Durante o evento, cada animal foi apresentado, no telão do estádio, junto dos jogadores, que os seguravam. O clube, além de oferecer as informações para a adoção, angariou fundos para os abrigos da cidade.

Na partida, os celestes empataram por 2 a 2 com o Rostov na Gazprom Arena. Entretanto, o Zenit ainda lidera o Campeonato Russo com 37 pontos.

