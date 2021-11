Vinícius Jr. decide e Real Madrid vira o jogo contra o Sevilla

Os merengues venceram por 2 a 1 e são líderes isolados do Campeonato Espanhol, com 33 pontos

A estrela de Vinícius Júnior brilhou neste domingo no Santiago Bernabéu e o Real Madrid saiu com a vitória por 2 a 1 contra o Sevilla. Agora, o Real Madrid soma 33 pontos e é o líder isolado do Campeonato Espanhol. O Sevilla segue com 28 pontos e cai para a quarta colocação.

Mesmo em solo adversário, o Sevilla não se escondeu no primeiro tempo e foi o primeiro a fazer gol. Aos 11 minutos, Rafa Mir cabeceou sem chances para o goleiro Courtois. O Real Madrid só achou o empate aos 31 minutos, com Benzema aproveitando rebote do erro do goleiro Bono.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti voltou mais organizada para o segundo tempo e pressionou em busca do resultado. Quando o jogo parecia decidido, o brasileiro Vinícius Júnior fez boa jogada pelo lado do campo e conseguiu encontrar um belo chute para colocar sua equipe em vantagem já aos 41 minutos.

O próximo compromisso do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol é nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília). A equipe recebe o Athletic Bilbao no Santiago Bernabéu. Já o Sevilla joga no próximo sábado, quando recebe o Villareal no Estadio Ramón Sánchez Pizjuán às 10 horas.

