Internazionale vence o Shakhtar e se aproxima da classificação na Champions League

A Internazionale está muito perto de garantir uma vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, os italianos derrotaram o Shakhtar Donetsk por 2 a 0, em casa, e chegaram à marca de 10 pontos no Grupo D. Com o resultado, a equipe precisa apenas torcer para uma vitória do Real sobre o Sheriff para confirmar a classificação.

Os mandantes adotaram uma postura ofensiva desde o início da partida e foram responsáveis pelas principais chances. O time chegou a abrir o placar aos 23, com Perisic, mas a arbitragem identificou um impedimento no lance e o tento foi anulado. Já na parte final, o Shakhtar tentou sair mais para o jogo e chegar ao gol adversário, porém não levou muito perigo e o resultado se manteve inalterado até o intervalo.

A Inter voltou pressionando ainda mais no segundo tempo e marcou com Lautaro Martinez aos 12, mas o juiz percebeu uma falta em cima de um jogador do Shakhtar e o gol também foi invalidado. No entanto, três minutos depois, os donos da casa conseguiram enfim inaugurar os marcadores. Após cruzamento de Perisic na área, Darmian finalizou e a bola explodiu na marcação. A sobra ficou com Dzeko, que chegou mandando de primeira para deixar os italianos na frente.

Aos 21, a equipe Nerazzurri foi ao ataque mais uma vez e ampliou a vantagem, novamente com Dzeko. Perisic fez boa jogada pela esquerda e cruzou na segunda trave para o atacante bósnio cabecear firme para as redes.

No restante da etapa final, os ucranianos foram mais ofensivos para tentar buscar uma reação. O time chegou até a mandar uma bola na trave com Dodo, aos 36, mas não conseguiu passar pela defesa italiana, e a Inter confirmou o triunfo.

Já pelo grupo C da Liga dos Campeões, o Ajax bateu o Besiktas por 2 a 1 e se manteve na liderança da chave com 100% de aproveitamento.

