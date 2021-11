Jogador brasileiro que atuava no Japão morre aos 23 anos, vítima de infarto

Riuler Oliveira atuava no Shonan Bellmare, da primeira divisão japonesa e teve passagens pelos times de aspirantes de São Paulo, Internacional, Athletico-PR e Coritiba

O jogador brasileiro Riuler Oliveira, do Shonan Bellmare-JAP, morreu na madrugada desta terça-feira, 23, aos 23 anos após sofrer um infarto. O atleta teve passagens pelo time de aspirantes de Athletico-PR, Coritiba, Internacional e São Paulo, além de categorias de base da seleção brasileira.

Sem oportunidades no Brasil, Riuler tentou a carreira no futebol japonês, onde conseguiu se profissionalizar no FC Osaka até se transferir para o Shonan Bellmare, da primeira divisão, atuando como meia.



Na atual temporada da J-League, Riuler chegou a fazer 11 jogos e deu uma assistência. A morte foi confirmada em um post nos stories do perfil do atleta no Instagram: "Infelizmente, comunicamos o falecimento de nosso pai, filho, jogador e grande homem".

O Athletico Paranaense também se manifestou nas redes sociais se solidarizando com a família e amigos do jogador.

"O Athletico Paranaense presta solidariedade a todos os amigos e familiares de Riuler, que faleceu hoje.

Riuler defendeu a nossa camisa na Formação e jogava atualmente no Shonan Bellmare. Desejamos forças a todos neste momento difícil"

Riuler Oliveira deixa um filho de cinco anos.

