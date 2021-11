Inglaterra x Albânia ao vivo: onde assistir às Eliminatórias da Europa

Inglaterra e Albânia se enfrentam hoje, dia 12, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022; confira onde assistir ao vivo, horário do jogo, provável escalação e últimas notícias

Inglaterra e Albânia se enfrentam hoje, sexta, dia 12 de novembro (12/11), pela 9ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra. O jogo está marcado para começar às 16 horas e 45 minutos (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo no canal Space e na plataforma Estádio TNT Sports, ambos para assinantes.

Sobre as Eliminatórias da Europa

A competição envolve as 55 associações da Uefa e dará 13 vagas para o maior torneio de seleções. As eliminatórias europeias são compostas por cinco grupos de cinco seleções e outros cinco de seis seleções, totalizando dez grupos. Os melhores colocados de cada grupo garantem vaga na Copa do Mundo de 2022, enquanto os vice-líderes disputam os outros três lugares em um mata-mata junto de dois países que foram líderes de suas chaves na Liga das Nações 2020/21.



O torneio conta com jogos de ida e volta entre todas as seleções dos grupos. A Copa do Mundo do Catar será realizada entre novembro e dezembro de 2022.

Grupos das Eliminatórias da Europa para a Copa:

Grupo A: Portugal, Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão;

Grupo B: Espanha, Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo;

Grupo C: Itália, Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia;

Grupo D: França, Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Herzegovina e Cazaquistão;

Grupo E: Bélgica, País de Gales, República Tcheca, Belarus e Estônia;

Grupo F: Dinamarca, Áustria, Escócia, Israel, Ilhas Faroe e Moldávia;

Grupo G: Holanda, Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gilbratar;

Grupo H: Croácia, Eslováquia, Rússia, Eslovênia, Chipre e Malta;

Grupo I: Inglaterra, Polônia, Hungria, Albânia, Andorra e San Marino;

Grupo J: Alemanha, Romênia, Islândia, Macedônia do Norte, Armênia e Liechtenstein.

Inglaterra x Albânia ao vivo: onde assistir à transmissão

TNT: canal televisivo por assinatura

Inglaterra x Albânia ao vivo: provável escalação:

Inglaterra:

Pickford; Walker, Stones, Maguire e Chilwell; Henderson, Kalvin Phillips, Sterling, Phil Foden e Jack Grealish (Saka); Harry Kane.

Técnico: Gareth Southgate

Albânia:

Berisha; Ismajli, Kumbulla e Veseli; Hysaj, Ramadani (Gjasula), Bare, Trashi e Bajrami; Cikalleshi e Broja.

Técnico: Edoardo Reja

Quando será Inglaterra x Albânia

Hoje, 12 de novembro (12/11), às 16 horas e 45 minutos (horário de Brasília)

Onde será Inglaterra x Albânia

Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra

