Jogadora do PSG é presa por suspeita de envolvimento em agressão a companheira de time

A meia do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, Aminata Diallo, foi presa nesta quarta-feira, 10, por suspeita de envolvimento em agressão à companheira de clube e seleção francesa, Kheira Hamraoui.

Por meio de comunicado oficial, o PSG confirmou que Diallo foi detida pela polícia "como parte de investigação após ataque na quinta-feira passada contra jogadoras do clube".

A agressão aconteceu na quinta-feira passada, quando Kheira Hamraoui deixava uma confraternização do PSG de carona com Diallo. Após deixarem o local, homens encapuzados cercaram o carro e agrediram a jogadora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O que intrigou a polícia foi que nada foi roubado e somente Kheira Hamraoui foi agredida, com a maior parte das agressões em suas pernas com uma barra de ferro, de acordo com relato do jornal francês "L'Équipe".

A imprensa francesa especula que o caso pode ter relação com uma rivalidade muito grande no elenco do PSG e também na seleção francesa, já que com a lesão de Hamraoui, Diallo foi titular pelo Paris Saint-Germain na vitória contra o Real Madrid e convocada para a seleção no lugar da vítima.

Tags