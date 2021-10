Monterrey é campeão da Liga dos Campeões da Concacaf e vai para o Mundial de Clubes

Na noite de quinta-feira, o Monterrey venceu o América por 1 a 0 e conquistou a Liga dos Campeões da Concacaf pela quinta vez. Com o título, a equipe mexicana também garantiu vaga no Mundial de Clubes.

A partida foi disputada no Estádio BBVA Bancomer, casa do time que levantou o troféu. O único gol do duelo foi marcado pelo atacante argentino Rogelio Funes Mori, aos nove minutos do primeiro tempo.

A conquista do Monterrey aumenta a dominância dos mexicanos, que já ganharam a competição 36 vezes. O último clube de outro país a vencer a “Concachampions” foi o Deportivo Saprissa, da Costa Rica, em 2005.

Para chegar à decisão, o Monterrey eliminou Atletico Pantoja (República Dominicana) nas oitavas de final. Na fase seguinte, despachou Columbus Crew (EUA) e, por fim, superou o Cruz Azul (México).

Com o título, o Monterrey disputará o Mundial, em fevereiro de 2022, ao lado de seis equipes. Quatro delas já têm vaga garantida na competição: Chelsea (Inglaterra), Al Ahly (Egito), Al-Jazira (Emirados Árabes Unidos) e Auckland City (Nova Zelândia).

