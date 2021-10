Com desconforto muscular, Messi pode desfalcar o PSG contra o Lille

O atacante argentino Lionel Messi está com um desconforto muscular que o tirou do treino coletivo do Paris Saint-Germain desta quinta-feira, 28. A informação foi dada pelo técnico do PSG, Mauricio Pochettino, às vésperas do jogo contra o Lille, pelo Campeonato Francês.

“Ele sentiu um desconforto muscular. Treinou separadamente por precaução”, declarou o treinador argentino na coletiva de imprensa no centro de treinamento do clube em Saint-Germain-en-Laye.

“Ele treinou normalmente após a partida com o Marselha [empate sem gols] no domingo. Esperamos que ele volte amanhã [sexta-feira]”, afirmou o comandante, sem dar mais informações sobre a natureza da lesão de Messi, que ainda não fez gol na Ligue 1.

Após a partida com o Lille, o PSG disputará um confronto fora de casa pela Liga dos Campeões contra o RB Leipzig, na quarta-feira, às 17h00 (de Brasília).

