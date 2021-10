PSG fica no 0 a 0 com o Marseille em atuação discreta de Neymar

O trio Messi, Neymar e Mbappé foi titular, mas não conseguiu fazer a diferença para os parisienses; O lateral Hakimi foi expulso no início do segundo tempo

O Paris Saint-Germain empatou com o Olympique de Marseille em 0 a 0 neste domingo, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. O trio Messi, Neymar e Mbappé foi titular, mas não conseguiu fazer a diferença para os parisienses.

O PSG chegou a abrir o placar aos 13 minutos com um gol contra do zagueiro Luan Peres, ex-Santos. Porém, Neymar estava impedido no lance e o VAR anulou o tento.

O Olympique também teve gol anulado, aos 20 minutos, em lance que Lirola estava em posição ilegal. Aos 27, o jogo teve que ser paralisado, pois a torcida do Marseille foi advertida para parar de jogar objetos no gramado. A pressão em cima dos jogadores do PSG foi muito grande.

A primeira etapa foi equilibrada, já que ambas as equipes tiveram suas chances de gol.

Aos 11 minutos do segundo tempo, o PSG ficou com um jogador a menos. Hakimi fez falta em Under em jogada de contragolpe e acabou sendo expulso após revisão do VAR.

Após a expulsão, o Marseille cresceu no jogo e teve chances para sair vencedor do confronto. O astro brasileiro Neymar teve atuação discreta.

Com esse resultado, o PSG segue na na liderança do Francês, com 28 pontos. Já o Marseille está na quarta colocação, com 18.

