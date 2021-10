Com três gols de Cristiano Ronaldo, Portugal goleia Luxemburgo pelas Eliminatórias Europeias

Portugal é o segundo colocado do grupo A, com um jogo a menos do que a líder Sérvia

Cristiano Ronaldo precisou de apenas 12 minutos para fazer dois gols e ajudar Portugal a vencer Luxemburgo por 5 a 0 nesta terça-feira, 12, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022.

A partida foi realizada no Estádio Algarve, em Faro. Com os três gols de hoje, Luxemburgo virou a maior vítima de Cristiano Ronaldo por Portugal. O astro já balançou as redes da seleção rival em nove ocasiões durante sua carreira.

Com o resultado, Portugal vai a 16 pontos e é o segundo colocado do grupo A, com um jogo a menos do que a Sérvia. Luxemburgo segue com seis pontos, em terceiro lugar.

O JOGO

Portugal começou o primeiro tempo com muita intensidade e não demorou para abrir o placar, com Cristiano Ronaldo batendo pênalti, aos sete minutos. Cinco minutos depois, o camisa 7 de Portugal fez mais um em nova penalidade máxima. Ainda deu tempo de Bruno Fernandes deixar o dele aos 17 minutos.

A ampla vantagem possibilitou a Portugal apenas administrar o resultado na segunda etapa. Mesmo assim, João Palhinha aproveitou escanteio aos 23 minutos para deixar o seu. Para fechar a conta, Cristiano Ronaldo fez mais um aos 41 minutos, aproveitando cruzamento de Ruben Neves.

As duas equipes voltam a campo pelas Eliminatórias Europeias no dia 11 de novembro. Luxemburgo visita o Azerbaijão no Estádio Olímpico de Baku às 14 horas (de Brasília). Depois, Portugal visita o Irlanda no Aviva Stadium, em Dublin.

Confira outros resultados das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo nesta terça-feira:

Cazaquistão 0 x 2 Finlândia

Bulgária 2 x 1 Irlanda do Norte

Dinamarca 1 x 0 Áustria

Ilhas Faroé 0 x 1 Escócia

Inglaterra 1 x 1 Hungria

Israel 2 x 1 Moldávia

Kosovo 1 x 2 Geórgia

Lituânia 0 x 4 Suíça

San Marino 0 x 3 Andorra

Sérvia 3 x 1 Azerbaijão

Suécia 2 x 0 Grécia

Ucrânia 1 x 1 Bósnia e Herzegovina

