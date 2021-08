Treinador do PSG não descarta promover estreia de Messi nesta sexta-feira

Com a saída marcante de Lionel Messi do Barcelona, clube que o consolidou como um dos maiores jogadores do mundo, a emoção não faltou e o lenço utilizado pelo argentino para enxugar suas lágrimas chegou a ficar à venda em um site. O preço ofertado para o adereço foi de 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões).

Na última entrevista coletiva de Messi em sua despedida do Barcelona, o atacante argentino se emocionou diversas vezes, chegando a declarar que estava indo embora do clube contra sua vontade. No entanto, segundo o jornal "Complete Sports", uma pessoa não identificada pegou o lenço que ficou na sala de imprensa do Camp Nou.



Sobre o assunto Após apresentação, Lionel Messi realiza primeiro treino no PSG

A luta que foi colocar Messi no futebol de elite

De acordo com o veículo "Rojak Daily", na descrição do produto, o vendedor alegou que o tecido tinha "material genético" de Messi e que, portanto, poderia ser usado para clonar o jogador de futebol algum dia. A pessoa anunciou a venda do adereço no site de vendas Mercado Livre internacional, mas tirou do ar em seguida. Ainda segundo o portal, não existem mais informações sobre o paradeiro do lenço.



Além disso, Lionel Messi não deve estar entre os relacionados do PSG para o duelo contra o Brest na próxima sexta-feira, 20, às 16 horas (horário de Brasília). Segundo o "As", embora o jogador esteja treinando normalmente, o técnico Mauricio Pochettino prefere preservar o camisa 30 e colocá-lo em campo quando estiver 100% fisicamente.

Tags