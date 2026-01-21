Rio Open confirma lista de atletas com João Fonseca e italiano Musetti
Outros três tenistas do top 50 também serão cabeças de chave: os argentinos Francisco Cerundolo (21º) e Camilo Ugo Carabelli (49º), os italianos Luciano Darderi (25º) e Lorenzo Sonego (40º). Na lista estão ainda grandes nomes do tênis mundial, como italiano Matteo Berretini, ex-número seis e tricampeão da Copa Davis, que competira pela segunda vez no saibro carioca.
Outra atração de peso será a do o francês Gaël Monfils, que competirá como tenista convidado. Prestes a completar 40 anos em setembro, ele anunciou a aposentadoria ao final da temporada 2026 e incluiu o Rio Open na turnê de despedida do circuito. Contemporâneo dos ícones Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokivic, o francês coleciona 13 títulos de simples, conquistados ao longo de 20 anos de carreira.
✨ LINE-UP DO RIO OPEN 2026 DIVULGADO ✨
A ATP divulgou a lista dos tenistas que disputarão a 12ª edição do maior torneio de tênis da América do Sul, encabeçada pelo número 5 do mundo Lorenzo Musetti e, claro, o nosso João Fonseca!