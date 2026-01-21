Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearense 2026

4-3-3: Rayr; Dieguinho, Correia, César Sampaio e Rochinha; Natan Baiano, Wilkson e Jairo; Sidney, Lucão e Zé Augusto.

Téc: Reginaldo França

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Alex Silva, Pedro Gilmar, Éder e Fernando; Richardson, Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Téc: Mozart

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 21/1/2026

Horário: 21h30min

Árbitro: Marcelo de Lima

Assistentes: Eleutério Marques e Camila Sousa

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, TV Verdes Mares, TV Ceará, GOAT (Youtube) e TVC Esporte (Youtube)

