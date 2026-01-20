Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr. comanda goleada do Real sobre Mônaco na Liga dos Campeões

Três dias após ser vaiado por torcedores do Real Madrid em duelo em casa pelo Campeonato Espanhol, o atacante brasileiro Vinicius Júnior voltou ao Estádio Santiago Bernabéu e comandou a goleada do time madrileno por 6 a 1 sobre o Mônaco nesta terça-feira (20), na penúltima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Em tarde inspirada, o camisa 7 deu dribles desconcertantes, liderou contra-ataques, acertou um golaço e prestou assistências no segundo gol de Mbappé – o francês abriu o placar aos quatro minutos da etapa inicial – e depois no gol de Mastantuono no segundo tempo. Após a atuação de gala, Vini Jr foi eleito o melhor jogador da partida. Os demais gols do Real foram de Bellingham e de Kehner (contra). O volante Teze descontou para o Mônaco.

Mesmo criticado por resultados do Real nos últimos jogos, Vini recebeu apoio total do técnico Arbeloa e do camisa 10 Mbappé. O treinador foi claro ao afirmar “se eu quiser ter chances de vencer, preciso de Vinicus”, durante coletiva de imprensa na véspera do jogo contra o Mônaco. No mesmo dia, o camisa 10 Mbappé defendera o brasileiro, ao discordar das vaias da torcida. “Não se deve criticar apenas um jogador. Não é culpa do Vini que estejamos jogando do jeito que estamos agora”.

