Fora de ritmo, João Fonseca cai na estreia do Aberto da Austrália

O tenista brasileiro João Fonseca deu adeus precoce à chave principal do Aberto da Austrália, seu primeiro torneio na temporada 2026. Número 32 do mundo, o carioca de 19 anos foi eliminado na estreia no Grand Slam em Melbourne pelo norte-americano Eliot Spizzirri (89º no ranking) por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2, após 2h41min de partida.

Devido a dores lombares, Fonseca adiou por duas vezes a estreia em 2026: desistiu de competir os ATPs 250 de Brisbane e de Adelaide, ambos torneios preparatórios para o Grand Slam australiano. Em outubro do ano passado, o carioca já antecipara o fim da temporada para tratar uma lombalgia (dor na região lombar).

“Eu diria que precisava de mais tempo. Desde o início de Brisbane eu não estava jogando, depois voltei, mas de forma lenta. Em seguida parei de novo. Fiquei quase 15 dias sem treinar a 100%, sem intensidade máxima”, avaliou Fonseca, número 1 do Brasil, logo após o revés em Melbourne.

Apesar da derrota, o brasileiro saiu confiante de quadra. “Acho que na vida precisamos tirar coisas positivas das situações. Minhas costas estão 100%, estou saudável de novo. Só precisava de tempo. Foi bom ver como lidar com uma partida em cinco sets sem estar fisicamente no melhor nível. Eu me cansei mais cedo, faltou ritmo, mas foi uma experiência importante para conhecer meus limites. Não me arrependo de nada”, conclui o jovem, que vai defender o bicampeonato no ATP 250 de Buenos Aires a partir de 9 de fevereiro. Com a eliminação de Fonseca, o Brasil não tem mais representantes na chave de simples do Aberto da Austrália. A paulista Beatriz Haddad Maia (39ª no ranking) também deu adeus precoce ao Grand Slam: ela foi surpreendida na estreia, no último domingo (17), pela cazaque Yulia Putintseva, que venceu de virada, por 2 sets a 1 (3/6, 7/5 e 6/3).

Duplas brasileiras em Melbourne Duas parcerias com tenistas brasileiras estreiam a partir das 21h (horário de Brasília) desta terça (20) no Grand Slam australiano. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a paulista Luisa Stefani enfrenta a dupla das norte-americanas McCartney Kessler e Jessica Pegula. Será o primeiro jogo de Stefani e Dabrowski em 2026, após retomarem a parceria para esta temporada.

Também pela primeira rodada, a dupla da paulista Laura Pigossi com a tcheca Sára Bejlek que vai encarar as tchecas Jesika Maleckova e Miriam Kolodziej No masculino, a partir de 0h30 de quarta (21), os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz disputam a primeira rodada em Melbourne contra os holandeses Jesper de Jong e Sem Verbeek. Mais tarde, às 21h, a dupla do mineiro Marcelo Melo com o carioca Fernando Romboli estreia contra a dupla do mexicano Santiago González com o holandês David Pel. Demais resultados A dupla da carioca Ingrid Gamarra com a filipina Alexandra Eala foi eliminada do Grand Slam australiano nesta terça (20), após derrota na estreia para a parceria da polonesa Magda Linette com a japonesa Shuko Aoyama, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7-3), 6/2 e 6/3).