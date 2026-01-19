COPINHA
Grêmio
4-3-3: João Victor, Vitor Ramon (Smiley), Nathan, Brendo (Bernardo) e Pedro Gabriel (Bernardo Ferreira); Dannilo, Artur Júnior e João Borne (Jeferson); Fellipe Magalhães, Ryan (Adrielson) e Harley. Téc: Fernando Garcia
Ceará
4-3-3: Deivid, Chicorel (Kerlon), Kaiky, Uchella e Riquelme (Lucas); Caio, Pedro Esli (Zé Antônio) e Melk; Rian (Bruninho), Adriano Bispo (Álvaro) e Enzo. Téc: Mateus Oliveira
Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú-SP
Data: 18/1/2026
Gols: 10MIN/1T - João Borne; 17MIN/1T - João Borne; 51MIN/1T - Fellipe Magalhães