Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

COPA AFRICANA

COPA AFRICANA

Autor
Autor
Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Marrocos

4-1-4-1: Bounou; Hakimi, Masina, Aguerd e Mazraoui (Igamane); El Aynaoui; Brahim Díaz (Akhomach), Khannouss (Targhalline), Saibari (Salah-Eddine), Ezzalzouli; El Kaabi (En-Nesyri). Téc: Walid Regragui

Senegal

4-3-3: Edouard Mendy; Antoine Mendy (Abdoulaye Seck), Mamadou Sarr, Niakhaté, Diouf (Jakobs); Camara (Ismaïla Sarr), Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye (Mbaye), Nicolas Jackson (Cherif Ndiaye), Mané. Téc: Pape Thiaw

Local: Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos

Data: 18/1/2026

Árbitro: Jean-Jacques Ndala

Cartões amarelos: Camara Ismaila Sarr, Diouf, Mendy e Mamadou Sarr (SEN); Salah-Eddine (MAR)

Gols: 4MIN/1T Prorrogação - Idrissa Gueye

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar