COPA AFRICANA
Marrocos
4-1-4-1: Bounou; Hakimi, Masina, Aguerd e Mazraoui (Igamane); El Aynaoui; Brahim Díaz (Akhomach), Khannouss (Targhalline), Saibari (Salah-Eddine), Ezzalzouli; El Kaabi (En-Nesyri). Téc: Walid Regragui
Senegal
4-3-3: Edouard Mendy; Antoine Mendy (Abdoulaye Seck), Mamadou Sarr, Niakhaté, Diouf (Jakobs); Camara (Ismaïla Sarr), Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye (Mbaye), Nicolas Jackson (Cherif Ndiaye), Mané. Téc: Pape Thiaw
Local: Estádio Prince Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos
Data: 18/1/2026
Árbitro: Jean-Jacques Ndala
Cartões amarelos: Camara Ismaila Sarr, Diouf, Mendy e Mamadou Sarr (SEN); Salah-Eddine (MAR)
Gols: 4MIN/1T Prorrogação - Idrissa Gueye