Brasileirão 2025

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mailton, Emanuel Britez, Tomás Cardona, Lucas Crispim (Gazal); Lucas Sasha (Ronald), Pierre, Rossetto (Lucca Prior); Pochettino, Adam Bareiro (Kayke) e Moisés (Lucas Emanoel). Téc: Thiago Carpini

Maracanã

4-4-2: Diego; Guilherme S. (Valdo Paraíba), Guilherme, Geilson, Pedro da Dalto; Lincoln, Thalison (Shider), Robert, Welton (Victor Hugo); Soares (Victor Hugo Marcelino) e João Gabriel. Técnico: Júnior Rocha

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 18/1/2026

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Beatriz Ferreira e Francisco Borges

Gols: 24MIN/1T - Adam Bareiro

Cartões amarelos: Lucca Prior (FOR)

Cartão vermelho: Guilherme (MAR)

Público: 7.137

Renda bruta: R$ 75.560

