Brasileirão 2025
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mailton, Emanuel Britez, Tomás Cardona, Lucas Crispim (Gazal); Lucas Sasha (Ronald), Pierre, Rossetto (Lucca Prior); Pochettino, Adam Bareiro (Kayke) e Moisés (Lucas Emanoel). Téc: Thiago Carpini
Maracanã
4-4-2: Diego; Guilherme S. (Valdo Paraíba), Guilherme, Geilson, Pedro da Dalto; Lincoln, Thalison (Shider), Robert, Welton (Victor Hugo); Soares (Victor Hugo Marcelino) e João Gabriel. Técnico: Júnior Rocha
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE
Data: 18/1/2026
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique
Assistentes: Beatriz Ferreira e Francisco Borges
Gols: 24MIN/1T - Adam Bareiro
Cartões amarelos: Lucca Prior (FOR)
Cartão vermelho: Guilherme (MAR)
Público: 7.137
Público: 7.137
Renda bruta: R$ 75.560