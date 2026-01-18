ESTADUAL
Ceará
4-3-3: Richard; Rafael Ramos (Alex Silva), Pedro Gilmar, Éder e Eric Melo (Lucas Lima); Richardson (Fernando), Zanocelo e Matheus Araújo; Pedro Henrique (Fernandinho), Lucca e Giulio (Vina). Téc: Mozart
Iguatu
4-4-2: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson Calcinha, Rogério, Bruno Menezes (Caio) e Cássio (Leandrinho); Tiaguinho e Jeffinho (Matheus Lima). Técnico: Washington Luiz
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE
Data: 17/1/2026
Árbitro: Rejane Caetano
Assistentes: Nailton Oliveira e Zaqueu Linhares
Gols: 6/2T - Lucca (CEA); 7/2T - Jeffinho (IGU)
Cartões amarelos: Richardson (CEA); Max Oliveira, Bruno Menezes, Rogério, Jeffinho (IGU)
Público:5429
Renda bruta:R$ 61.898,00