Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos (Alex Silva), Pedro Gilmar, Éder e Eric Melo (Lucas Lima); Richardson (Fernando), Zanocelo e Matheus Araújo; Pedro Henrique (Fernandinho), Lucca e Giulio (Vina). Téc: Mozart

Iguatu

4-4-2: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson Calcinha, Rogério, Bruno Menezes (Caio) e Cássio (Leandrinho); Tiaguinho e Jeffinho (Matheus Lima). Técnico: Washington Luiz

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 17/1/2026

Árbitro: Rejane Caetano

Assistentes: Nailton Oliveira e Zaqueu Linhares

Gols: 6/2T - Lucca (CEA); 7/2T - Jeffinho (IGU)

Cartões amarelos: Richardson (CEA); Max Oliveira, Bruno Menezes, Rogério, Jeffinho (IGU)

Público:5429

Renda bruta:R$ 61.898,00

