Cearense 2026

Ferroviário

4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, João Neto (Paulo Ricardo) e Thalisson; Yair Mina, Jefinho (Camilo) e Felipe Sales (Kiuan). Técnico: Nuno Pereira

Horizonte

4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Max Silva (Caio Pedro); Ramos, Lauro Max (Guilherme) e Paulinho P10 (Alan Calberque); Betinho, Willian Anicete (Henrique) e Alex Cícero (Pentecoste). Técnico: Juliano Maia

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 16/1/2026

Árbitro: Naydson Albuquerque

Assistentes: Yuri Cunha e Janaina Lima

Gols: 8min/1ºT - Lucas Black (FAC); 18min/1ºT - Max Silva (HOR); 23min/2ºT - Thalisson (FAC); 35min/2ºT - Guilherme (HOR)

Cartões amarelos: Felipe Sales, Lucas Black, Ramires, João Neto (FAC), Daelson (HOR)

