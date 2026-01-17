Cearense 2026
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; Lucas Black, João Neto (Paulo Ricardo) e Thalisson; Yair Mina, Jefinho (Camilo) e Felipe Sales (Kiuan). Técnico: Nuno Pereira
Horizonte
4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Max Silva (Caio Pedro); Ramos, Lauro Max (Guilherme) e Paulinho P10 (Alan Calberque); Betinho, Willian Anicete (Henrique) e Alex Cícero (Pentecoste). Técnico: Juliano Maia
Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE
Data: 16/1/2026
Árbitro: Naydson Albuquerque
Assistentes: Yuri Cunha e Janaina Lima
Gols: 8min/1ºT - Lucas Black (FAC); 18min/1ºT - Max Silva (HOR); 23min/2ºT - Thalisson (FAC); 35min/2ºT - Guilherme (HOR)
Cartões amarelos: Felipe Sales, Lucas Black, Ramires, João Neto (FAC), Daelson (HOR)