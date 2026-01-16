Justiça vai investigar São Paulo por lavagem de dinheiro e crime organizado

Às vésperas da votação que pode determinar o afastamento do presidente Júlio Casares, a investigação que apura o suposto esquema de desvio de verba no São Paulo foi remetida à uma Vara Especializada em Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores. A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pelo Estadão. A remessa teve a anuência do Ministério Público (MP-SP), que recentemente intensificou a investigação por meio da criação de uma força tarefa.

A Polícia Civil de São Paulo investiga a retirada de R$ 11 milhões em dinheiro vivo das contas do São Paulo por meio de 35 saques na boca do caixa — o que dificulta o rastreio dos valores —, ocorrido entre 2021 e 2025, período em que vigora a gestão de Casares. De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), as movimentações foram consideradas atípicas pelos bancos em que o dinheiro estava depositado.